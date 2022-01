Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat jetzt einen wichtigen Schritt vollzogen, um die Trendwende einzuleiten. Denn der bisherige Vorstandsvorsitzen Jon André Løkke gibt den Staffelstab in Kürze weiter an Håkon Volldal! Nach fast sechs Jahren verlässt damit "das" Gesicht den Konzern und Nel holt sich weiteres KnowHow ins Boot. Ob diese Entscheidung den Aktienkurs in die richtige Richtung schubsen kann?

Das Neue Jahr jedenfalls beginnt für Nel an der Börse extrem durchwachsen. Nach dem Höhenflug Ende Dezember auf fast 1,70 Euro ist der Kurs in den vergangenen Tagen wieder deutlich zurückgekommen. Zwischenzeitlich notierte Nel bei nur noch 1,40 Euro. Da es gerade in diesem Bereich in ...

