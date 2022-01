Straubing (ots) -



Sind die Verhandlungen also zum Scheitern verurteilt? Nicht unbedingt. Es ist nie ein Fehler, miteinander zu sprechen. Zu versuchen, wieder Vertrauen aufzubauen. So schwierig das sein mag. Die Lage in Kasachstan und Russlands Engagement dort macht die Ausgangslage nicht einfacher. Putin sorgt sich um die russischen Einflusssphären. Doch auch er sieht Redebedarf. Das zeigt sich daran, dass in den kommenden Tagen erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder eine Sitzung des NATO-Russland-Rats angesetzt ist. Und dass es ebenso im Rahmen der OSZE Gespräche mit Russland geben wird. Eine Annäherung wird es nur geben können, wenn der Russe das Gefühl hat, dass der Westen ihn und seine Befindlichkeiten ernst nimmt.



