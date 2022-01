Der Fernwartungsspezialist Teamviewer hat die erste Woche des Neuen Jahres erneut mit roten Vorzeichen abgeschlossen. Nachdem die Aktie Dezember drauf und dran war, zu alter Stärke zurückzufinden oder sich zumindest ein bisschen zu befreien, ging es in den vergangenen Tagen wieder stark in Richtung elf Euro. Doch trotz dieses massiven Rücksetzers bleiben die Experten optimistisch…

So hat Warburg Research jetzt eine neue Studie zu Teamviewer veröffentlicht. Die Experten sprechen für Teamviewer eine klare Kaufempfehlung aus. So sieht Analyst Andreas Wolf in Teamviewer eine der "best Ideas 2022". Wachstum und Rendite passen, so der Analyst. Das Kursziel für Teamviewer kann sich sehen lassen. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...