Eine Impfpflicht sehen nicht nur eingefleischte Corona-Leugner kritisch. Wenn das so ist, dann sollte man auch bei den Demonstrationen genauer hinschauen. Im Idealfall würden Impfpflichtgegner und die eingefleischte Szene der pauschalen Verharmloser getrennt protestieren, nur wird das auch künftig kaum möglich sein. Man sollte nicht alle in einen Topf werfen. Ja, da ist manches schwer erträglich, was da ventiliert wird. Anderes ist Teil einer großen, wichtigen Debatte. http://mehr.bz/bof8634



