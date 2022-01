Novartis und sein Biotech-Partner Molecular Partners haben in ihrer Phase-2-Studie mit dem Corona-Kandidaten Ensovibep die gesteckten Ziele erreicht. Ensovibep habe die Viruslast klar reduziert, teilten die beiden Konzerne am Montag mit. Damit bekommen Pfizer mit Paxlovid und Merck & Co mit Molnupiravir möglicherweise neue Konkurrenz.In der EMPATHY-Studie wurde Ensovibep mit Placebo zur Behandlung von Covid-19 verglichen. Auch bei den nachrangigen Zielen wie Krankenhausaufenthalt und/oder Besuch ...

