Der deutsche Leitindex hat eine erste Handelswoche mit Höhen und Tiefen erlebt. Nach einer starken Performance am Montag und am Dienstag ging es an den folgenden Handelstagen nach unten. Trotzdem verzeichnete der DAX ein kleines Wochenplus von 0,4 Prozent. Marktidee: Deutsche Bank Die Aktie der Deutschen Bank war zuletzt im Rallyemodus. Für Auftrieb sorgten Spekulationen, dass die US-Notenbank schneller aus ihrer lockeren Geldpolitik aussteigen könnte. Aus technischer Sicht würde nach dem rasanten Anstieg allerdings eine kurzfristige Konsolidierung nicht überraschen. Auf der Unterseite stehen zunächst zwei Zielzonen im Fokus.