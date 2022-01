Travis Perkins: Transaction in Own Shares -3

DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 10-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 7 January 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 35,000 Highest price paid per share (GBP): GBP16.1000 Lowest price paid per share (GBP): GBP15.9650 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP16.0490

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,575,651 of its ordinary shares in treasury and has 221,450,275 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 16.0490 35,000 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

Issuer Name Transaction Date Transaction Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Code Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:27:20 8 1606 XLON x8KAxAE6LRS Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:27:01 99 1605.5 XLON x8KAxAE6IoY Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:27:01 169 1606 XLON x8KAxAE6Io1 Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:27:01 175 1606.5 XLON x8KAxAE6Io7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:25:17 282 1605 XLON x8KAxAE6HUSDa Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:25:00 128 1606 XLON x8KAxAE6HGX Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:24:25 65 1605 XLON x8KAxAE6UIc Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:24:25 19 1605 XLON x8KAxAE6UIa Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:24:25 40 1605 XLON x8KAxAE6UIe Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:22:41 231 1604.5 XLON x8KAxAE6TA0 Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:21:07 136 1604.5 XLON x8KAxAE6OXF Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:21:07 189 1604.5 XLON x8KAxAE6OXU Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:21:07 143 1605 XLON x8KAxAE6OZn Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:21:07 17 1605 XLON x8KAxAE6OZl Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:18:20 157 1605 XLON x8KAxAE64ZF Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:18:01 136 1605 XLON x8KAxAE647v Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:16:36 151 1605 XLON x8KAxAE6223 Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:16:36 148 1606 XLON x8KAxAE622J Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:16:36 12 1606 XLON x8KAxAE622H Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:16:36 146 1606 XLON x8KAxAE622L Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:16:36 54 1606 XLON x8KAxAE622F Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:13:50 234 1605.5 XLON x8KAxAE6E1H Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:13:39 13 1606 XLON x8KAxAE6EMg Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:13:39 147 1606 XLON x8KAxAE6EMi Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:10:22 151 1605 XLON x8KAxAE6B50 Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:10:22 236 1605 XLON x8KAxAE6B4w Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:09:06 207 1605.5 XLON x8KAxAE69kE Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:07:33 237 1605.5 XLON x8KAxAE7tkq Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:06:46 94 1604.5 XLON x8KAxAE7qot Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:03:20 127 1602.5 XLON x8KAxAE7mJP Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:02:58 167 1602.5 XLON x8KAxAE7nvA Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:01:01 146 1603 XLON x8KAxAE7yUSDO Travis Perkins Plc 07/01/2022 16:00:38 134 1604 XLON x8KAxAE7yG2 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:59:08 144 1600 XLON x8KAxAE7xl3 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:59:06 220 1600.5 XLON x8KAxAE7xex Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:58:19 104 1600 XLON x8KAxAE7uiN Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:58:19 132 1600 XLON x8KAxAE7uiL Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:58:06 37 1600 XLON x8KAxAE7uUSDH Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:54:40 173 1598.5 XLON x8KAxAE7aUB Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:52:37 50 1599.5 XLON x8KAxAE7Z1o Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:52:28 108 1600 XLON x8KAxAE7ZLl Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:51:11 220 1604.5 XLON x8KAxAE7X2o Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:49:33 23 1605 XLON x8KAxAE7ids Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:49:33 103 1605 XLON x8KAxAE7idu Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:49:33 50 1605 XLON x8KAxAE7idw Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:48:55 236 1605.5 XLON x8KAxAE7iGA Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:48:55 192 1606 XLON x8KAxAE7iJF Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:44:10 138 1606.5 XLON x8KAxAE7MTQ Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:42:09 92 1606 XLON x8KAxAE7L5O Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:42:09 121 1606.5 XLON x8KAxAE7L4c Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:42:09 50 1606.5 XLON x8KAxAE7L4n Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:42:09 63 1606.5 XLON x8KAxAE7L4p Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:39:41 203 1607.5 XLON x8KAxAE7GTm Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:38:12 98 1608 XLON x8KAxAE7UBn Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:36:27 18 1608.5 XLON x8KAxAE7Tfz Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:36:27 84 1608.5 XLON x8KAxAE7Tf1 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:36:22 154 1609 XLON x8KAxAE7Tnf Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:35:18 110 1609 XLON x8KAxAE7QKZ Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:35:18 199 1609 XLON x8KAxAE7QKb Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:35:18 57 1609 XLON x8KAxAE7QKd Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:31:12 58 1607 XLON x8KAxAE74co Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:31:12 148 1607 XLON x8KAxAE74cq Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:29:45 15 1606.5 XLON x8KAxAE75Ij Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:29:25 154 1606.5 XLON x8KAxAE72g1 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:29:25 17 1606.5 XLON x8KAxAE72g5 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:26:50 53 1606.5 XLON x8KAxAE71DD Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:26:50 41 1606.5 XLON x8KAxAE71DF Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:26:03 103 1607 XLON x8KAxAE7E7O Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:26:03 3 1607 XLON x8KAxAE7E7Q Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:26:03 95 1607 XLON x8KAxAE7E7V Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:25:11 157 1606.5 XLON x8KAxAE7Fv2 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:21:35 175 1605.5 XLON x8KAxAE7BiN Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:19:37 103 1605 XLON x8KAxAE788R Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:19:01 117 1607 XLON x8KAxAE79ob Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:18:33 140 1607 XLON x8KAxAE79HE Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:18:32 205 1607.5 XLON x8KAxAE79Gh Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:14:08 152 1608 XLON x8KAxAE0rNn Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:14:06 155 1608.5 XLON x8KAxAE0rHf Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:13:40 204 1608.5 XLON x8KAxAE0oeC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares -2-

Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:08:12 150 1605 XLON x8KAxAE0@IX Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:08:12 85 1605.5 XLON x8KAxAE0@Ix Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:08:12 166 1606 XLON x8KAxAE0@Iz Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:05:02 28 1607 XLON x8KAxAE0zD3 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:05:02 31 1607 XLON x8KAxAE0zD5 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:05:02 34 1607 XLON x8KAxAE0zD7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:05:02 54 1607 XLON x8KAxAE0zD9 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 92 1608.5 XLON x8KAxAE0xgJ Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 13 1609 XLON x8KAxAE0xgO Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 10 1609 XLON x8KAxAE0xgQ Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 34 1609 XLON x8KAxAE0xgS Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 83 1609 XLON x8KAxAE0xgU Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:03:19 202 1609.5 XLON x8KAxAE0xrW Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:00:16 230 1607.5 XLON x8KAxAE0cdp Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:00:16 156 1607.5 XLON x8KAxAE0cdn Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:00:16 2 1607.5 XLON x8KAxAE0cd5 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:00:16 66 1607.5 XLON x8KAxAE0cd7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 15:00:16 22 1607.5 XLON x8KAxAE0cdB Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:57:01 191 1606.5 XLON x8KAxAE0aQi Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:52:26 93 1603 XLON x8KAxAE0XZN Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:52:26 2 1603 XLON x8KAxAE0XZP Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:51:14 187 1602 XLON x8KAxAE0kei Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:49:09 152 1602 XLON x8KAxAE0it6 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:47:22 21 1603 XLON x8KAxAE0jSj Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:47:22 166 1603.5 XLON x8KAxAE0jS0 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:45:52 142 1606.5 XLON x8KAxAE0hpG Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:45:15 187 1607 XLON x8KAxAE0edk Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:45:09 39 1607 XLON x8KAxAE0eiA Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:45:09 61 1607 XLON x8KAxAE0ei8 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:42:38 182 1605 XLON x8KAxAE0Nhd Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:40:10 71 1603.5 XLON x8KAxAE0I2c Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:40:10 29 1603.5 XLON x8KAxAE0I2e Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:39:04 60 1603 XLON x8KAxAE0JHp Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:39:04 39 1603 XLON x8KAxAE0JHr Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:36:56 100 1602 XLON x8KAxAE0HA0 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:36:56 100 1602.5 XLON x8KAxAE0HA7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:35:56 102 1603 XLON x8KAxAE0U0O Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:34:54 164 1603 XLON x8KAxAE0Vvf Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:33:36 164 1603 XLON x8KAxAE0S6l Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:33:35 150 1603.5 XLON x8KAxAE0S6E Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:33:35 58 1603.5 XLON x8KAxAE0S6C Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:30:44 208 1601 XLON x8KAxAE0Rm2 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:28:13 41 1600.5 XLON x8KAxAE0Po8 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:28:09 114 1601 XLON x8KAxAE0Pvz Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:25:56 208 1600.5 XLON x8KAxAE07l8 Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:22:48 3 1601 XLON x8KAxAE05jl Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:22:48 167 1601 XLON x8KAxAE05jn Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:22:41 113 1601.5 XLON x8KAxAE05kv Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:22:41 168 1602 XLON x8KAxAE05kx Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:22:09 121 1602.5 XLON x8KAxAE055B Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:16:04 189 1603.5 XLON x8KAxAE01jQ Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:13:33 100 1603.5 XLON x8KAxAE0ENp Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:11:02 190 1605.5 XLON x8KAxAE0Crd Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:09:47 191 1604 XLON x8KAxAE0DbC Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:25 24 1601.5 XLON x8KAxAE0BHa Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:25 19 1601.5 XLON x8KAxAE0BHc Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:25 50 1601.5 XLON x8KAxAE0BHe Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:25 21 1601.5 XLON x8KAxAE0BHg Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:25 58 1601.5 XLON x8KAxAE0BHi Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:14 55 1601.5 XLON x8KAxAE0BVS Travis Perkins Plc 07/01/2022 14:04:14 152 1601.5 XLON x8KAxAE0BVU Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:59:17 121 1598.5 XLON x8KAxAE1tgV Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:59:15 174 1599 XLON x8KAxAE1trK Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:57:41 29 1598.5 XLON x8KAxAE1q7W Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:57:39 14 1598.5 XLON x8KAxAE1q6y Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:53:24 136 1599 XLON x8KAxAE1oHO Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:50:55 127 1600.5 XLON x8KAxAE1mrW Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:47:11 93 1597 XLON x8KAxAE1@sJ Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:47:11 142 1597.5 XLON x8KAxAE1@sU Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:47:11 8 1597.5 XLON x8KAxAE1@nW Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:42:07 34 1596.5 XLON x8KAxAE1zDe Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:41:55 100 1597 XLON x8KAxAE1zLt Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:39:40 136 1597 XLON x8KAxAE1xZO Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:39:40 81 1597 XLON x8KAxAE1xYX Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:36:02 96 1599 XLON x8KAxAE1vUSDm Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:36:02 85 1599 XLON x8KAxAE1vUSDo Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:35:57 14 1599 XLON x8KAxAE1vuD Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:35:57 167 1599 XLON x8KAxAE1vuH Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:31:41 101 1600 XLON x8KAxAE1ads Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:31:41 119 1600.5 XLON x8KAxAE1ad0 Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:31:38 39 1600.5 XLON x8KAxAE1aZW Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:30:42 3 1603.5 XLON x8KAxAE1aL5 Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:30:42 125 1603.5 XLON x8KAxAE1aL7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:30:02 12 1602 XLON x8KAxAE1bwl Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:30:02 126 1602 XLON x8KAxAE1bwO Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:29:26 121 1602 XLON x8KAxAE1bVr Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:29:26 176 1602.5 XLON x8KAxAE1bVz Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:27:39 119 1602 XLON x8KAxAE1YKO Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:27:39 2 1602 XLON x8KAxAE1YKT Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:23:22 147 1601 XLON x8KAxAE1W6T Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:23:22 52 1601 XLON x8KAxAE1W1W Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:19:24 197 1600.5 XLON x8KAxAE1keu Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:11:49 44 1600 XLON x8KAxAE1jL6 Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:11:49 55 1600 XLON x8KAxAE1jLA Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:09:46 110 1600 XLON x8KAxAE1gCq Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:09:46 162 1600.5 XLON x8KAxAE1gCB Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:09:46 148 1601.5 XLON x8KAxAE1gFZ Travis Perkins Plc 07/01/2022 13:09:46 29 1601.5 XLON x8KAxAE1gFb Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:59:22 131 1599.5 XLON x8KAxAE1NxT Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:59:22 86 1599.5 XLON x8KAxAE1NxV Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:54:47 101 1598.5 XLON x8KAxAE1LCG Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:52:03 107 1598.5 XLON x8KAxAE1ISu

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares -3-

Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:52:03 150 1599 XLON x8KAxAE1IS2 Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:47:41 101 1599.5 XLON x8KAxAE1GBU Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:44:44 8 1599.5 XLON x8KAxAE1Ucs Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:44:44 157 1599.5 XLON x8KAxAE1Ucw Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:40:39 95 1599 XLON x8KAxAE1VSW Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:38:45 103 1599.5 XLON x8KAxAE1SKa Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:38:45 152 1600 XLON x8KAxAE1SKg Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:35:10 133 1599.5 XLON x8KAxAE1Qr8 Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:35:10 182 1600 XLON x8KAxAE1Qq6 Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:28:03 131 1597 XLON x8KAxAE1Prb Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:24:40 126 1597.5 XLON x8KAxAE16MR Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:24:40 45 1597.5 XLON x8KAxAE16MT Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:20:52 193 1596.5 XLON x8KAxAE14la Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:17:35 100 1596.5 XLON x8KAxAE154L Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:14:54 93 1596.5 XLON x8KAxAE121x Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:13:29 97 1596.5 XLON x8KAxAE13gz Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:10:53 130 1597.5 XLON x8KAxAE10qc Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:10:53 143 1598 XLON x8KAxAE10qs Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:10:53 47 1598 XLON x8KAxAE10qu Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:07:44 176 1598 XLON x8KAxAE11@t Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:00:07 71 1596.5 XLON x8KAxAE1C74 Travis Perkins Plc 07/01/2022 12:00:07 36 1596.5 XLON x8KAxAE1C76 Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:58:06 11 1597.5 XLON x8KAxAE1D7g Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:58:06 121 1597.5 XLON x8KAxAE1D7i Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:58:06 34 1598 XLON x8KAxAE1D7m Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:58:06 157 1598 XLON x8KAxAE1D7o Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:51:12 17 1596.5 XLON x8KAxAE1BOo Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:51:12 37 1597 XLON x8KAxAE1BOB Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:51:12 48 1597 XLON x8KAxAE1BOD Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:51:10 36 1597 XLON x8KAxAE1BRk Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:48:05 43 1597 XLON x8KAxAE19su Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:48:05 106 1597.5 XLON x8KAxAE19sG Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:47:21 155 1598 XLON x8KAxAE196V Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:42:17 26 1597.5 XLON x8KAxAE2tAB Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:42:17 91 1597.5 XLON x8KAxAE2tAD Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:40:59 79 1598 XLON x8KAxAE2qeA Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:40:59 63 1598 XLON x8KAxAE2qeC Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:37:23 26 1601 XLON x8KAxAE2rHo Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:37:23 106 1601 XLON x8KAxAE2rHq Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:34:24 101 1604.5 XLON x8KAxAE2pdu Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:33:33 101 1608 XLON x8KAxAE2p1u Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:31:13 6 1608 XLON x8KAxAE2m0@ Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:31:13 140 1608 XLON x8KAxAE2m00 Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:27:14 115 1608 XLON x8KAxAE2@yK Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:27:14 121 1608 XLON x8KAxAE2@yR Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:25:25 173 1608 XLON x8KAxAE2USDb9 Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:22:06 175 1608 XLON x8KAxAE2ycP Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:17:06 65 1608.5 XLON x8KAxAE2wcF Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:17:06 55 1608.5 XLON x8KAxAE2wcH Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:15:05 91 1608 XLON x8KAxAE2wS7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:13:24 184 1609 XLON x8KAxAE2xLg Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:12:03 42 1609.5 XLON x8KAxAE2utt Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:12:03 159 1609.5 XLON x8KAxAE2utv Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:04:55 42 1605.5 XLON x8KAxAE2cKj Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:04:55 67 1605.5 XLON x8KAxAE2cKl Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:03:04 164 1606 XLON x8KAxAE2d79 Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:00:14 33 1606.5 XLON x8KAxAE2a7K Travis Perkins Plc 07/01/2022 11:00:14 109 1606.5 XLON x8KAxAE2a7M Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:57:06 113 1607.5 XLON x8KAxAE2YW1 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:57:06 121 1608 XLON x8KAxAE2YW8 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:54:00 131 1607.5 XLON x8KAxAE2Z8J Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:54:00 190 1608 XLON x8KAxAE2Z8N Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:52:04 62 1608.5 XLON x8KAxAE2WJ9 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:52:04 114 1608.5 XLON x8KAxAE2WJB Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:52:04 29 1608.5 XLON x8KAxAE2WJD Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:52:04 121 1608.5 XLON x8KAxAE2WJG Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:44:48 182 1607.5 XLON x8KAxAE2iw4 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:41:01 121 1606 XLON x8KAxAE2geS Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:41:01 176 1606.5 XLON x8KAxAE2ghW Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:37:31 38 1607 XLON x8KAxAE2hFz Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:37:31 52 1607 XLON x8KAxAE2hF1 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:37:31 135 1607.5 XLON x8KAxAE2hFD Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:37:03 112 1609.5 XLON x8KAxAE2hV4 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:37:01 164 1610 XLON x8KAxAE2hU7 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:36:22 230 1610 XLON x8KAxAE2egi Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:36:22 113 1610 XLON x8KAxAE2eg2 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:36:22 4 1610 XLON x8KAxAE2eg4 Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:34:24 23 1609.5 XLON x8KAxAE2eUV Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:34:24 401 1609.5 XLON x8KAxAE2ePX Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:33:30 85 1609 XLON x8KAxAE2ftD Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:33:30 306 1609 XLON x8KAxAE2ftF Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:33:30 239 1609 XLON x8KAxAE2ftN Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:33:30 121 1609 XLON x8KAxAE2fsd Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:31:32 188 1608.5 XLON x8KAxAE2Mqp Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:30:44 258 1608.5 XLON x8KAxAE2M2V Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:30:43 91 1608.5 XLON x8KAxAE2MDq Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:30:40 121 1608.5 XLON x8KAxAE2MFL Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:29:02 1 1608.5 XLON x8KAxAE2N1a Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:29:02 104 1608.5 XLON x8KAxAE2N1Y Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:28:54 200 1608.5 XLON x8KAxAE2NDC Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:28:54 7 1608.5 XLON x8KAxAE2NDK Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:28:54 114 1608.5 XLON x8KAxAE2NDM Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:26:24 205 1607.5 XLON x8KAxAE2K8R Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:26:08 223 1608 XLON x8KAxAE2KMH Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:25:39 135 1608.5 XLON x8KAxAE2KQT Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:21:45 94 1610 XLON x8KAxAE2IPR Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:21:45 59 1610 XLON x8KAxAE2IPT Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:21:22 233 1610 XLON x8KAxAE2Jkt Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:16:31 401 1610 XLON x8KAxAE2UhU Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:16:31 150 1610 XLON x8KAxAE2UgY Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:16:31 36 1610 XLON x8KAxAE2UgW Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:16:31 121 1609.5 XLON x8KAxAE2Ugg Travis Perkins Plc 07/01/2022 10:16:31 121 1610 XLON x8KAxAE2Ugr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)