Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich in der ersten Handelswoche 2022 noch auf Richtungssuche gezeigt. In der ersten Hälfte gab es noch satte Gewinne, in der zweiten dann Verluste. Heute muss der deutsche Leitindex mit schwachen Vorgaben aus Übersee zurechtkommen. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, AT&T, Alphabet, Carnival, die Deutsche Bank, die Commerzbank und Daimler. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.