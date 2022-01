Nach zwei schwachen Handelstagen scheint sich die Lage am deutschen Aktienmarkt zu beruhigen. Der DAX -0,65% dürfte sich zu Wochenbeginn zunächst fangen. Am Montagmorgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,3 Prozent höher bei 15.984 Punkte gesehen. Mitte der Vorwoche war er mit 16.285 Punkten wieder bis auf fünf Punkte an sein Rekordhoch herangelaufen, als ihn die Kräfte verließen. Die Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...