The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2022



ISIN Name

USG4673GAB17 HUTCH.WH.I.11 12/22 REGS

FR0012431393 BPCE S.A. 15/22 FLR MTN

XS2010040801 CRYSTAL ALM. 19/24 REGS

USU65478BB13 NISSAN MOTOR ACC.17/22FLR

XS1550202029 BK NOVA SCOTIA 17/22

USU65478BA30 NISSAN MOTOR ACC. 17/22

XS1550144072 DAIM INT.FI. 17/22

XS1548802914 BQUE F.C.MTL 17/22 MTN

XS1144352108 RABOBK NL (AU BR.) 14/22

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de