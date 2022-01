Der Halbleiterhersteller hat im vierten Quartal den Umsatz wegen anhaltend hoher Nachfrage um rund ein Viertel auf knapp 12,8 Mrd. $ steigern können. Damit wurde die konzerneigene Prognose von 12,6 Mrd. $ deutlich übertroffen. Die Bruttomarge soll am oberen Ende der avisierten Spanne oder sogar etwas darüber gelegen haben.



Bisher gab es nur erste Rahmendaten. Detaillierte Zahlen sollen dann am 27. Januar veröffentlicht werden. An der Börse wurden die Vorabzahlen mit einem Kursgewinn von über 5 % gefeiert. Das Allzeithoch von 46,33 € ist in Reichweite gerückt. Mit einem KGV von 20 ist die Aktie nicht zu teuer. Gelingt das Break und folgen weitere Allzeithöchstkurse, wäre die Aktie auch in charttechnischer Hinsicht wieder ein Kauf.



Oliver Kantimm, Bernecker Redaktion



www.bernecker.info



