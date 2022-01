Die E.on-Aktie hat ihrer starken Jahresendrally in den vergangenen Tagen etwas Tribut gezollt. Auch am Montag notiert der Versorger im frühen Handel am DAX-Ende. Auf die Stimmung drückt eine neue Analystenstudie: Goldman Sachs hat die Einstufung gesenkt, das Kursziel aber leicht nach oben geschraubt.An der Börse habe E.on habe stark performt, so Analyst Alberto Gandolfi. Er bleibe zwar positiv für die Ergebnisse im Kerngeschäft und auch die langfristige Entwicklung gestimmt. Das verbliebene Potenzial ...

