Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die vergangene Woche aufseiten der Datenveröffentlichungen von europäischen Preisentwicklungen geprägt war, richtet sich der Blick in der neuen Woche auf die Inflationsrate in den USA, so die Analysten der Helaba.Die Inflationsrate werde wohl ein weiteres Mal zulegen, obwohl die Benzinpreise - wie auch in Europa - im Dezember den Rückwärtsgang eingelegt hätten. Zumindest die Anstiegsdynamik dürfte aber bereits nachgelassen haben, sodass die Analysten aktuell davon ausgehen würden, dass die Preissteigerungen zum Ende des vergangenen Jahres den Höhepunkt bei knapp 7% erreicht hätten. Damit würden sich die Analysten leicht unterhalb der Konsensschätzung positionieren. Für die Peak-Erwartung spreche, dass die Basiseffekte spätestens ab März deutlich zu spüren sein würden und so die Jahresteuerungsrate gedrückt werde. ...

