DJ Einhand-Autopilot-Funkausleuchtungen bei WLAN-Planung mit Ekahau Pro 10.4 - eudisa GmbH: "Autopilot mit Ekahau Pro 10.4 ändert das Erfassen von Messdaten vor Ort vollständig"

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts001/10.01.2022/08:45) - 2021 brachte bahnbrechende Innovationen beim WLAN-Ausbau. Autopilot verändert die tägliche Feldarbeit und das bisher mühsame Sammeln von SiteSurveydaten vor Ort radikal. Ab sofort verwendet man das mit dem Sidekick verbundene iPhone oder iPad, um automatisch den Standort auf dem Grundriss zu verfolgen, kontinuierlich Daten zu sammeln und um sie dem Standort zuzuordnen. Der WLAN-Experte und Geschäftsführer der eudisa GmbH, Ulrich Diehl, über die aktuellen Inovationen: "Mehr Daten bedeuten in der praktischen Arbeit mehr Anhaltspunkte, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Fähigkeit und man kann quasi einhändig Vermessen und mit der anderen Hand einen Kaffee zu trinken, während Ekahau Pro 10.4 die Arbeit erledigt. So sollte technische Weiterentwicklung aussehen." https:// www.eudisa.com

Was bringt die Weiterentwicklung von Ekahau Pro 10.4 dem WLAN-Techniker? * Neue Heatmap-Visualisierungs-Engine * Effizientere und schnellere Cloud-Synchronisierung * Steigerung der Automatisierung * Automatische Interferenzerkennung in Pro und Analyzer * Durch Sidekick mit iPhone und iPad verbundende Autopilot-Funkausleuchtung * Analyzer-Auto-Testing mit leicht verständlicher Pass/Fail-Anzeige * Höchste Genauigkeit aller Daten bei Wi-Fi-Design und Messungen * Höchste Genauigkeit im Autopiloten (auch bei vielen Daten an mehr Standorten) * Offset als Mobilgerät anzeigen * Uneingeschränkte Unterstützung aller Top-AP-Hersteller * Höchste Visualisierung & Anpassung von unsichtbarem WLAN-Spektrum * Visualisierung von sekundärer und tertiärer Signalstärke * Selbstgestaltung der AP-Farbauswahl * Zeitsparendes Multi-Edit für gemessene Access Points * Neuer Prüfmodus für Survey 2.0 - für SiteSurveys, ohne Pro auf Laptop öffnen zu müssen * Extreme Benutzerfreundlichkeit und Usability * Insights Heatmap Cloud Viewer zum Teilen von Projekt-Heatmaps mit Nicht-Ekahau-Usern * Kompatibel mit gängigsten Betriebssystemen (Windows, macOS, Android, iOS)

Ab sofort Unterstützung für alle Top-AP-Hersteller

Mit der neuen Veröffentlichung gibt es auch ein nützliches Release-Note-Segment, das die Installation neuer Access Points, Antennen und BLE-Beacons deutlich erleichtern wird. Durch die Aktualisierung der AP-Datenbank ist Ekahau für alle Wi-Fi-Marken optimiert. 2021 wurde insgesamt 181 neue APs und Antennen hinzugefügt, einschließlich Cisco, Aruba HPE, Mist, Ruckus und Extreme. Damit unterstützt Ekahau Pro 10.4 mehr als 4.000 APs und Antennen, einschließlich 802.11ax.

eudisa ist Ekahau Goldpartner und damit Spezialist für modernste WLAN-Messtechnik

Die eudisa GmbH ist Ekahau Goldpartner und Spezialist für modernste Messtechnikgeräte in den Bereichen WLAN, Kupfer und Glasfaser. Perfekte WLAN-Planung mit Ekahau Pro 10.4, Ekahau Connect Pack, Ekahau Sidekick, Ekahau spectrum analyzer, Heatmap-Visualisierungs Engine und allen Tools, die die Feldarbeit erleichtern. Technikern stehen die eudisa-Messtechnikprofis jederzeit bei allen Fragen rund um neueste Messtechnik, Wartung, Reparatur zur Verfügung und bieten in diesem Branchenbereich auch hochspezialisierte Seminare, Workshops und Online-Webinare zur Aus- und Weiterbildung, sowohl für ausgewiesene Fachleute als auch für Quereinsteiger und Anfänger. Neben den neuesten Geräten können bei eudisa auch geprüfte Gebrauchtgeräte aller Marken gekauft, gemietet und geleast werden. Wobei jedes Gerät 100 Prozent qualitätsgeprüft, kalibriert und mit Garantie ausgeliefert wird.

eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn bei München Telefon: +49-89-904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com

(Ende)

Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220110001 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 02:47 ET (07:47 GMT)