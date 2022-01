Der Zahlungsdienstleister Paypal sorgte am Freitag bei Krypto-Fans für Aufsehen. Nachdem das Unternehmen in den letzten Monaten bereits mehrere Funktionen zum Halten und Handeln von Kryptos in seine Plattform eingebaut hatte, planen sie nun laut Berichten von Bloomberg eine eigene Kryptowährung einzuführen.Paypal prüft die Einführung eines eigenen Stablecoins als Teil seiner Kryptowährungsoffensive, so das Unternehmen. Das Unternehmen bestätigte dies, nachdem Beweise für den Schritt in seiner iPhone-App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...