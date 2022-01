Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Aufschlägen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen ATX notierte eine halbe Stunde vor Börseneröffnung um 0,6 Prozent höher. Auch die europäischen Pendants werden leicht im Plus erwartet."Während die vergangene Woche aufseiten der Datenveröffentlichungen von europäischen Preisentwicklungen geprägt war, richtet sich der Blick in der neuen Woche ...

