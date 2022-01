DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der Baupreise seit 51 Jahren

Die Kosten auf den Baustellen in Deutschland steigen weiter kräftig. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude erhöhten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2021 um 14,4 Prozent gegenüber November 2020. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit August 1970.

Ifo-Umfrage: 14 Prozent der Unternehmen mit Existenzsorgen

Etwa jedes siebte Unternehmen sieht sich durch die Folgen der Pandemie in seiner Existenz bedroht. Mit 14 Prozent ist der Anteil im Vergleich zur letzten Erhebung im Juni 2021 unverändert geblieben, geht aus einer Umfrage des Ifo Instituts im Dezember hervor. Im Einzelhandel sind die Existenzsorgen leicht gewachsen.

Linke stellt eigenen Präsidentschaftskandidaten auf

Die Linke geht mit einem eigenen Kandidaten in die Wahl für das Amt des Bundespräsidenten am 13. Februar. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, soll der 65-jährige Arzt und Sozialarbeiter Gerhard Trabert aus Mainz für die Partei gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) antreten. Das bestätigten sowohl Partei- und Fraktionsspitze der Linken als auch Trabert selbst der SZ. Eine offizielle Vorstellung des Präsidentschaftskandidaten ist für Dienstag geplant. Trabert will diese Kandidatur nach eigenen Worten nutzen, um auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit in Deutschland hinzuweisen: "Es geht nicht um mich. Es geht mir um die Menschen, für die ich mich engagiere", sagte er.

Lemke kündigt "klares Nein" gegen EU-Vorschlag zur Atomkraft an

Die Bundesregierung wird nach Angaben von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei der EU-Kommission eindeutig Position gegen deren Vorschlag beziehen, die Atomkraft als nachhaltig und damit förderwürdig einzustufen. Die Stellungnahme der Bundesregierung werde "ein klares Nein" zur Aufnahme der Atomkraft in die sogenannte Taxonomie beinhalten, sagte Lemke in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Sie hielt die Chancen für eine erfolgreiche Blockade allerdings für gering.

Landkreise fordern stabile Finanzierung für Ausbau der Gesundheitsämter

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen klagen Deutschlands Landkreise über fehlende Finanzierungszusagen für den Ausbau der Gesundheitsämter. Entscheidend für die Einstellung von Amtsärzten und weiterem Personal seien "dringend verlässliche Zusagen der Länder, die nötigen Stellen auch über 2026 hinaus zu bezahlen", sagte Landkreistagpräsident Reinhard Sager der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Erst dann können flächendeckend und in deutlich größerem Umfang die notwendigen Ausschreibungen und Neueinstellungen erfolgen, vorher nicht."

Ukrainischer Botschafter fordert Waffenlieferungen von Deutschland

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung aufgefordert, Waffen an sein Land zu liefern. Kiew fordere von Berlin, "die bestehende - moralisch absolut verwerfliche - Blockadehaltung aufzugeben, und die Ukraine dringend mit notwendiger Verteidigungsrüstung zu versorgen", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Deutschland trage die "gleiche historische Verantwortung für die Ukraine wie für Israel".

"Komplizierte Diskussionen" von Top-Diplomaten aus USA und Russland

Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow sprach nach einem Abendessen mit seiner US-Kollegin Wendy Sherman vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts von einer "komplizierten Diskussion". Das Gespräch hätte gar nicht "einfach" sein können, sagte Riabkow laut der Nachrichtenagentur Interfax nach dem kurzfristig anberaumten Arbeitsessen am Sonntagabend. Er denke aber, dass die Diplomaten bei ihren Gesprächen in Genf ihre Zeit "nicht verschwenden" werden.

US-Außenminister Blinken fordert Ende für Schießbefehl in Kasachstan

US-Außenminister Antony Blinken hat die kasachische Regierung aufgefordert, den Schießbefehl auf Demonstranten aufzuheben. "Der Schießbefehl, soweit er existiert, ist falsch und sollte aufgehoben werden", sagte Blinken im Fernsehsender ABC. Die US-Regierung sei "sehr besorgt" über den Ausnahmezustand in Kasachstan. Bei einem Gespräch mit seinen kasachischen Kollegen Muchtar Tileuberdi am Donnerstag habe Blinken deutlich gemacht, dass die US-Regierung erwarte, dass die kasachischen Behörden die Rechte der Demonstranten "respektieren" und die Gewalt zurückfahren.

Neue Sanktionen gegen Militärjunta in Mali

Angesichts der Absage der für Februar geplanten Wahlen durch die Militärjunta in Mali haben die Nachbarstaaten harte Sanktionen gegen das westafrikanische Land beschlossen. Dazu gehören Grenzschließungen und ein Handelsembargo, wie die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Ecowas) nach einem Gipfeltreffen in der ghanaischen Hauptstadt Accra mitteilte. Ein Teilnehmer, der anonym bleiben wollte, sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von "sehr scharfen" Strafmaßnahmen.

Suu Kyi in Myanmar wegen weiterer Vorwürfe zu vier Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht hat die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Myanmar zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus mit dem Fall vertrauten Kreisen erfuhr, wurde die 76-Jährige in zwei Fällen des illegalen Imports und Besitzes von Walkie-Talkies und in einem Fall des Verstoßes gegen Corona-Vorschriften für schuldig befunden.

Tennis-Star Djokovic gewinnt Rechtsstreit um Einreise nach Australien

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat den Rechtsstreit um seine Einreise nach Australien überraschend gewonnen. Richter Anthony Kelly ordnete die sofortige Freilassung des Weltranglistenersten aus einem Abschiebehotel an. Grenzbeamte hatten ihm die Einreise verweigert, da er nicht die erforderlichen Corona-Impfnachweise vorlegen konnte.

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +1,8% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez PROG: -0,1% gg Vm, +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Dez +0,7% gg Vm, +5,3% gg Vj

