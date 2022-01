Wochenausblick: Konjunktur und Geschäftsberichte

Werbung



In der zweiten Woche des neuen Jahres erwarten uns einige Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Außerdem - einige Quartalsberichte.



Montag

Wir beginnen die Woche um 11:00 Uhr in Europa. Die EuroZone wird die Arbeitslosenquote veröffentlichen. Diese Quote ist wichtig für die wirtschaftliche Stimmung sowie den Euro als Währung.





Dienstag

Das Modeunternehmen und SDAX©-Mitglied ABOUT YOU meldet seinen Q3-Bericht. Der Online-Modehändler ABOUT YOU ist erst seit 2021 börsennotiert und spaltete sich von dem deutschen Konzern Otto ab.

Mittwoch

Heute erwarten uns gleich mehrere Indikatoren. In Fernost fängt China um 02:30 Uhr morgens an, und legt die Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes vor. Um 11:00 Uhr folgt die Eurozone mit der saisonbereinigten Industrieproduktion, welche einen Blick in Inflation und Zinsen gibt. Auf der anderen Seite des Atlantiks werden die amerikanischen Verbraucherpreise veröffentlicht, welche die amerikanische Inflation messbar machen.

Donnerstag

Der Donnerstag startet mit Neuigkeiten aus Deutschland: HELLA und Südzucker veröffentlichen jeweils Quartalsberichte - HELLA den für Q2, und Südzucker für Q3. Um 14:30 Uhr folgen die amerikanischen Erzeugerpreise, welche ähnlich wie die Verbraucherpreise die Inflation messbar machen.

Freitag

Zum Wochenschluss legen Deutschland und Großbritannien das BIP Wachstum vor. Die Briten fangen um 08:00 Uhr an, und eine Stunde später folgen die deutschen Werte. Beendet wird die Woche durch die USA. Um 14:30 Uhr erwarten uns Einzelhandelsumsätze, und um 16:00 Uhr das Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen. All diese Indikatoren belegen - wie viele in dieser Woche - die allgemeine Wirtschaftslage sowie die Inflation.

