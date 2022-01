Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet, nachdem vorbörslich noch Zuwächse signalisiert worden waren. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz vor 9.30 Uhr 0,24 Prozent auf 3.962,55 Punkte. Der ATX Prime sank um 0,19 Prozent auf 1.984,37 Zähler.Die Woche dürfte im Zeichen der Inflationsentwicklung in den USA stehen. Die dortige Teuerung soll laut Experten der Helaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...