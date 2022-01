In der vergangenen Woche hat Mercedes-Benz mit der Vorstellung des neues Elektro-Forschungsauto EQXX ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Analystenstimmen vielen durchweg positiv aus. Am Montag legt Goldman Sachs nach.Der Daimler-Ansatz sei "höchst revolutionär", was Effizienz und Kosten des Fahrzeugs betrifft, schrieb Analyst Michael Raab von Kepler Cheuvreux über den EQXX. Ein niedriger Energieverbrauch wie in der neuen EQXX-Studie würde helfen, die Batteriekosten zu senken und damit einen bedeutenden ...

