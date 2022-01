Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet fester ++ Novartis: Positive Überraschung ++ Lanxess: Sentiment verbessert sich weiter.

> MÄRKTE & KURSE | Am Freitag lieferte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht widersprüchliche Aussagen. Der Zuwachs an neuen Stellen fiel mit 199.000 deutlich geringer aus als von Experten erwartet. Zugleich setzte sich aber die robuste Erholung am US-Arbeitsmarkt fort, was auch die Befürchtung über eine steigende Inflation anschob. Der Dow Jones trat zum Wochenschluss auf der Stelle und schloss 0,01 % tiefer bei 36.231 Punkten. Der S&P 500 beendete den Handel mit einem Minus von 0,41 % bei 4.677 Punkten. Der Nasdaq 100 sank sogar um 1,1 % auf 15.592 Punkte. Der zinssensible Technologieindex reagierte damit auf den deutlichen Anstieg der US-Anleiherenditen. So hat die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche um 0,3 Prozentpunkte auf 1,81 % erhöht. Die steigende Rendite dürfte auch den deutschen Aktienmarkt weiter belasten. Der Druck auf EZB, die Zügel die Geldpolitik anziehen, steigt damit weiter. Vorbörslich zeigte sich der Dax heute aber recht stabil. Bei der Eröffnung (+ 0,36 % auf 16.006 Punkte) bestätigte der deutsche Leitindex diese positive Tendenz.

Positive Nachrichten gab es heute vom Schweizer Pharmakonzern Novartis.

Den vollständigen Artikel lesen ...