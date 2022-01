Tesla hat vom brandenburgischen Landesamts für Umwelt eine weitere Vorab-Genehmigung für die Test-Produktion in Grünheide erhalten - anstatt der erwarteten abschließenden Genehmigung für das gesamte Projekt. Damit dürfte die Produktion in der Tesla-Fabrik in Texas noch vor der Fertigung in Grünheide beginnen. Tesla darf nach den ersten 250 Model Y aus einer vorangegangenen Vorab-Genehmigung laut dem ...

