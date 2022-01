DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netfonds AG: Rekordwachstum der Assets um mehr als 4,4 Mrd. Euro im Jahr 2021, AuM wachsen um mehr als 1,0 Mrd. Euro auf 2,6 Mrd. Euro



Hamburg, 10. Januar 2022 - Die Netfonds Gruppe erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr abermals ein Rekordwachstum der über die finfire Plattform administrierten und verwalteten Assets und somit einen neuen Höchststand der Assets in Höhe von über 21,5 Mrd. Euro. So legten im Jahresverlauf 2021 die Assets im Depotgeschäft um 2,75 Mrd. Euro (+ 22 %) auf insgesamt 15,25 Mrd. Euro (Vorjahr 12,5 Mrd. Euro) zu. Hiervon entfallen auf die Assets under Management (AuM) in der Sparte Privatkunden bereits ca. 2,0 Mrd. Euro. Die gesamten AuM inkl. der verwalteten Mandate im Fondsmanagement belaufen sich zum Jahresende auf 2,60 Mrd. Euro (Vorjahr 1,56 Mrd. Euro + 66%).



Ebenso erfolgreich konnte der Bereich Fonds Advisory und institutionelles Fondsmanagement ausgebaut werden. Mit einem Wachstum von 1,50 Mrd. Euro auf gut 6,1 Mrd. Euro (Vorjahr 4,6 Mrd. Euro) ist der Bereich im Volumen um ca. 32% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. In der Summe entschieden sich im abgelaufenen Jahr 13 Fondsadvisor und Fondsinitiatoren für die Zusammenarbeit mit dem Haftungsdach der Netfonds Gruppe. Per saldo wurden 14 Fonds neu aufgelegt bzw. die regulatorische Betreuung wurde durch die Netfonds Gruppe übernommen.



In Summe administrierte die Netfonds Gruppe zum Jahreswechsel Assets im Volumen von mehr als 21,5 Mrd. Euro (Vorjahr 17,1 Mrd. Euro + 25,5%). Auch für das Jahr 2022 stehen die Weichen weiterhin auf Wachstum. Die im Jahresverlauf 2021 gestartete finfire Plattform legt die Grundlage für ein dynamisches Wachstum im Bereich Fondsvertrieb und -beratung. Eine kontinuierliche dynamische Entwicklung erwartet die Netfonds Gruppe im neuen Jahr im Bereich der Regulatorik (Haftungsdach, Fonds Advisory und Fondsmanagement).



Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 plant Netfonds in der letzten Februarwoche zu veröffentlichen.





