DEMIRE Aktie zeigt sich heute in grün. Und was damals im "Corona-Crash" Anfang 2020 die Aktie nachhaltig und dauerhaft schwächte, führt jetzt zu Bewertungsgewinnen. Denn die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) konnte sich bei der externen Bewertung ihres Bestands zum 31.12.2021 - unter Wirtschaftsprüfer Zustimmungsvorbehalt - über einen gestiegenen Verkehrswert des Portfolios von 1,415 Mrd EUR (Plus 73,1 Mio EUR / 5,4 %) freuen. Zu diesem Portfolio kommt noch die Cielo Immobilie in Frankfurt, die nicht zum Verkehrswert bilanziert wird (hierzu: Erwerb einer Landmarkimmobilie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...