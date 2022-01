Bonn (www.anleihencheck.de) - Zum Jahresende 2021 stieg die Inflation in Deutschland im Dezember überraschend auf 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, so die Analysten von Postbank Research.Für das Gesamtjahr 2021 habe sich der Warenkorb für deutsche Konsumenten damit um 3,1 Prozent verteuert. Die starke Güternachfrage, globale Lieferkettenprobleme sowie gestiegene Energiepreise seien laut Analysten hauptsächlich für den beobachteten Preisanstieg verantwortlich. Auch in anderen europäischen Ländern sei die Inflation weiter geklettert: In Italien habe die Inflation im Dezember 3,9 Prozent betragen und damit den höchsten Stand seit August 2008 erreicht. ...

