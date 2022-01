Pressemitteilung der mzs Rechtsanwälte GbR:

Gläubigerversammlung: Interessenvertretung stärkt Geschädigte der Deutsche Lichtmiete AG

Schätzungsweise 200 Millionen Euro haben rund 5000 Anleger in die Deutsche Lichtmiete AG investiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs und die Konten wurden nach einer Razzia gesperrt. Angeblich soll es sich um ein Schnellballsystem handeln. Andererseits: Es gilt die Unschuldsvermutung und es wurden auch keine Verhaftungen vorgenommen. Was am Ende am Vorwurf dran ist, muss sich noch erweisen.

Unter den Anlegern hat sich verständlicherweise eine erhebliche Verunsicherung breit gemacht. Der Kurs der Anleihe ist von einem auf den anderen Tag um über 90% gefallen. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Anleihen um besicherte Anleihen handelt. Der Markt traut den Sicherheiten offenbar nicht.

