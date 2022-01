Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.01.2022

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Joint Venture befördert Wolftank-Adisa in neue Dimensionen mit internationaler Ausstrahlung



Wolftank-Adisa hat jüngst den anteiligen Erwerb der Mares Srl verkündet und damit das geplante Joint Venture mit Kuwait Petroleum Italia besiegelt. Die strategische Zusammenarbeit bietet für Wolftank-Adisa großes Potenzial, um den Konzern umsatz- und ergebnisseitig in den nächsten Jahren in eine neue Größenordnung zu heben.



Zur Einordnung: Kuwait Petroleum Italia betreibt unter dem Namen 'Q8' über 3.000 Tankstellen und verfolgt strategisch das Ziel, die Dekarbonisierung des Konzerns voranzutreiben und das aktuelle Netz für diesen Wandel umzubauen. Bei der Mares Srl handelt es sich um ein bereits bestehendes italienisches Unternehmen mit langfristiger Expertise im Bereich der Boden- und Tanksanierung. Im von Corona geprägten Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 20,0 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 2,8% erzielt (Wolftank-Adisa EBIT-Marge 2020: -5,1%). Mares agiert als ausgelagerter Dienstleister zum Betrieb des Tankstellennetzes von Kuwait Petroleum Italia. Wolftank-Adisa wiederum wird zukünftig als Subdienstleister bei größeren Projekten der Mares Srl eingesetzt.

Finanzierung: Um die strategische Partnerschaft mit Kuwait Petroleum Italia zu untermauern, hat Wolftank-Adisa 50% der Anteile an der Mares Srl erworben. Zur Finanzierung dient die im November platzierte Kapitalerhöhung über 7,0 Mio. Euro. Der Kaufpreis wurde entsprechend zu 100% aus dem Kassenbestand bezahlt und dürfte sich u.E. auf circa 4,0 Mio. Euro belaufen. Die Mares Srl wird im Zuge der mehrheitlichen Vorstandsbesetzung durch Wolftank-Adisa vollständig konsolidiert.



Strategische Bedeutung: Für uns ist dieser Schritt von großer strategischer Bedeutung für Wolftank-Adisa. Wir sehen die folgende Einflussfaktoren auf das operative Geschäft:



Starke Auftragslage schafft visibles Erlöspotenzial in den nächsten Jahren: Der Abschluss des Joint Ventures ist ein klares Indiz dafür, dass die Aufträge zur Umrüstung des Tankstellennetzes künftig an die Mares Srl und somit auch an Wolftank-Adisa vergeben werden. Hieraus resultiert ein langfristig visibles, hohes Auftragsvolumen.



Verlässliches Pricing: Durch die enge Zusammenarbeit ist davon auszugehen, dass die Aufträge zu marktüblichen Konditionen an das Joint Venture vergeben werden, sodass die Gefahr eines ruinösen Preiswettbewerbs entfällt.



Benötige Bürgschaften können über Kuwait Petroleum Italia abgesichert werden: Durch den finanzstarken Partner können bei Großprojekten bessere Finanzierungskonditionen erreicht und damit die Vorfinanzierung erleichtert werden.



Katalysator für europäische Expansion: Durch die Zusammenarbeit mit Kuwait Petroleum Italia können weitere Absatzmärkte des Mutterkonzerns adressiert werden, was Wolftank-Adisas Abhängigkeit von Österreich und Italien reduzieren sollte. Unter der Marke 'OKQ8' betreibt der Milliardenkonzern mit einem Marktanteil von 26,6% z.B. über 740 Tankstellen in Schweden

(Quelle: www.okq8.se).



Auswirkung auf das Zahlenwerk: Im Zuge der strategischen Zusammenarbeit haben wir unsere Prognosen überarbeitet und den Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Mares Srl eingearbeitet. Für 2022 haben wir bereinigt um den anorganischen Erlöseffekt ein Wachstum von 21% unterstellt. Auf der einen Seite zeigt dies die Dynamik in den von Wolftank-Adisa adressierten Segmenten, gleichzeitig ist das Unternehmen in Märkten wie z.B. China noch immer in der Ausübung seiner Geschäftsaktivitäten erheblich eingeschränkt.

Für 2023 erwarten wir eine anziehende Wachstumsdynamik. Der Markt für LNG und Wasserstoff sollte getrieben durch unterstützende politische Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren stark wachsen und einen möglichen Post-Corona-Rebound aufweisen. In den Zielmärkten Europa und China werden bis 2030 zweistellige Wachstumsraten für den Ausbau des LNG- und Wasserstoffnetzes angenommen (CAGR21-30e: Europa: Ø 18,0 %; China: Ø 25,7%, Quelle: NVGA Europe/Braemer).



Fazit: Die Kompetenzbündelung stellt einen wichtigen Katalysator für Wolftank-Adisa dar. Neben der deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung dürfte das Unternehmen an Bekanntheit im stark wachsenden Markt der Umwelttechnologie gewinnen und damit die weitere Internationalisierung vorantreiben können. Die europaweiten Strukturen von Kuwait Petroleum sollten dieses Vorhaben flankieren. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. +++



Über Montega:



