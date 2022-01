DIC Asset Aktie stieg in den letzten 12 Monaten immerhin um 11,2 % - weniger als der Index, aber für einen langfristig orientierten Gewerbeimmobilienspezialisten "nicht schlecht". Und damit das so bleibt war die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) im letzten Jahr - und das fast bis zum letzten Tag des Jahres - überaus aktiv. Insgesamt schaffte der Frankfurter Konzern in 2021 ein Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd EUR (segmentübergreifendes Ankaufsvolumen rund 1,6 Mrd EUR / Verkaufsvolumen rund 0,3 Mrd): Zuletzt noch wurden bis zum Jahresende drei weitere Ankäufe mit Gesamtinvestitionskosten (GIK) von ...

