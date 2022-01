Mainz (ots) -Woche 2/22Mi., 12.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoomDer Krieg der Söldner (HD/UT)Das Geschäft der SchattenarmeenFilm von Arndt GinzelKamera: Gerald GerberDeutschland 2022__________________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 ZDFzoom (HD/UT)Der Krieg der SöldnerDas Geschäft der SchattenarmeenFilm von Arndt Ginzel(von 22.45 Uhr)Kamera: Gerald GerberDeutschland 2022Woche 5/22So., 30.1.22.15 Neue SerieAgatha Christies Hjerson (1)Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1. . .Bitte Korrektur beachten:Whistleblower Eric RuschBitte streichen: Visselblåsaren\u2003Woche 6/22So., 6.2.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:22.15 Agatha Christies Hjerson (2)(HD/UT/Dolby digital 5.1)Sven Hjerson Johan RheborgKlara Hanna AlströmMajvor Maria LundqvistNiklas David Fukamachi RegnforsOscar Björn AndrésenFrank Peter KanervaHarriet Jonna JärnefeltAlice Åkerman Maia Hansson BergqvistHarald Åkerman Peter EggersSvante Viktor Nyström SköldPastor Juha Bashkim NezirajMann mit Schnurrbart Erik LundinMann vom Bootsclub Matts StenlundMakler Anders SahlmanOlivia Maja SöderströmSchuldirektorin Marga PetterssonPeder David Lennemanund andereSchnitt: Sebastian AmundsenMusik: Joel DanellKamera: Jo Eken TorpBuch: Aron Levander, Patrik Gyllström, Björn Paqualin,Jakob Beckman, Martin LuukRegie: Lisa FarzanehGemeinschaftsproduktion von C More Entertainment, TV 4, BR•F,in Koproduktion mit ZDF, Nadcon, Ålands Landesregierung,in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, Agatha Christie LTDSchweden/Deutschland 2021Free-TV-Premiere23.40 ZDF-History (VPS 23.45)0.25 heute Xpress (VPS 0.30)0.30 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 0.35)2.05- Olympische Winterspiele Peking 20225.30 sportstudio live - Olympia\u2003Woche 7/22So., 13.2.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:22.15 Agatha Christies Hjerson (3)(HD/UT/Dolby digital 5.1)Sven Hjerson Johan RheborgKlara Hanna AlströmMajvor Maria LundqvistNiklas David Fukamachi RegnforsOscar Björn AndrésenFrank Peter KanervaRonda Livia MillhagenRondas Assistentin Matilda RagnerstamFilip Bergman Filip Wolfe SjunnessonErik Leclerc Johan HallströmMatti Niklas EngdahlFranco Bengt BraskeredIvana Mosesson Lisette T. PaglerKaltmamsell Samuel AstorFilips Mutter Karin KnutssonBoris Klaus EbertZimmermädchen Amanda Lindblomund andereSchnitt: Elin PröjtsMusik: Joel DanellKamera: Frida WendelBuch: Patrik Gyllström, Björn Paqualin, Jakob Beckman,Martin LuukRegie: Lisa James LarssonGemeinschaftsproduktion von C More Entertainment, TV 4, BR•F,in Koproduktion mit ZDF, Nadcon, Ålands Landesregierung,in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, Agatha Christie LTDSchweden/Deutschland 2021Free-TV-Premiere23.40 ZDF-History (VPS 23.45)0.25 heute Xpress (VPS 0.30)0.30 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 0.35)2.00 Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (VPS 2.05)3.25 Starsky & Hutch (VPS 3.35)4.15 Deutschland von oben (VPS 4.25)4.30 37°Nur eine falsche Bewegung5.00- ZDF.reportage5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5117301