... Fahren" wird angehoben. Statt 10.000 $ sind es ab dem 17. Januar 12.000 $, dies hat Elon Musk auf TWITTER angekündigt. Das "Full Self Driving" (FSD) wird bei monatlicher Zahlweise alternativ mit je 199 $ berechnet.



Echtes Autonomes Fahren kann man zurzeit noch nicht erwarten, statt Level 4 erfüllt TESLA die Kriterien nach Level 2. Im späteren Endausbau ist nach Andeutungen von Elon Musk mit einem zehnfach höheren Preis zu rechnen, Zukunftsmusik.



Maßgeblich kursbeeinflussend sind nicht nur die Musk-Zitate. Sondern u.a. auch die Transaktionen einer Star-Investorin. Cathie Wood (ARK Invest) hält im ARK Innovation ETF (Kürzel: ARKK) weiterhin die TESLA-Aktie als größten Posten.



Am Stichtag 9. August betrug die Position 3,338 Mio. Stück (Wert: 2,33 Mrd. $; Anteil im ETF: 10,16 %). Am 20. Dezember waren es 1,301 Mio. Stück (1,21 Mrd. $ und 7,23 %). Aktuell beläuft sich die Stückzahl auf 1,169 Mio. (Wert: 1,201 Mrd. $; Anteil: 8,37 %).



Der ARKK hat mit dem Verkauf von TESLA-Aktien wahrscheinlich zur Kursschwäche beigetragen, sich aber relativ gesehen stärker von anderen Titeln getrennt.



Die TESLA-Aktie bildete eine Doppeltop-Formation. Erstes Top Anfang November bei 1.243,49 $. Das zweite mit 1.208,00 € am 4. Januar, dies entsprach - 16,4 % an vier Handelstagen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



