Essen (www.anleihencheck.de) - Das große Thema des Jahres wird an den internationalen Rentenmärkten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Frage sein, wie stark die Inflation in den einzelnen Ländern und Regionen jeweils ausfällt, berichten die Analysten der National-Bank AG.Grundsätzlich sei das Risiko, dass die Inflation dauerhaft überschieße, sicherlich spürbar gestiegen: Die vorübergehenden Faktoren, die die Inflation derzeit nach oben treiben würden, könnten leicht von neuen Treibern abgelöst werden. In der Tat seien zwischenzeitlich auch die kapitalmarktbasierten Inflationserwartungen kräftig angestiegen und hätten langjährige Höchststände erreicht. Aus Sicht der Analysten der National-Bank AG könne ein Regimewechsel hin zu einem vollkommen anderen Inflationspfad in der Summe zwar nicht ausgeschlossen werden: Gerade vor dem Hintergrund der vielfältigen Umbrüche im Umfeld der Corona-Pandemie seien die Prognoserisiken auch für die aufwendigsten quantitativen Verfahren derzeit außerordentlich hoch. Unsere Simulationen stützen hier jedoch die Sichtweise, dass die globalen Preisschocks wahrscheinlich temporärer Natur bleiben: Es gibt keine Größen, die einen wirklich nachhaltigen Regimewechsel erklären könnten, so die Analysten der National-Bank AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...