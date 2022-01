DJ MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

An der Wall Street sieht es am Montag nach einem wenig veränderten Start in die neue Handelswoche aus. In der vergangenen Woche hatten Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf das Sentiment gedrückt. Vor allem Technologiewerte, die durch einen hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet sind, hatten deutlich nachgegeben. Gespannt warten die Anleger daher nun auf die am Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung, um weitere Anhaltspunkte über den künftigen Kurs der Fed zu bekommen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im März die kurzfristigen Zinssätze anheben und kurz darauf damit beginnen könnte, ihre Bestände an Anleihen und anderen Vermögenswerten zu verringern.

Zudem richten die Anleger ihre Blicke zunehmend auf die anstehende Berichtssaison. "Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Denn ohne einen weiteren Gewinnanstieg seien die hohen Kurse und hohen Bewertungen an der Wall Street kaum zu rechtfertigen.

Im Verlauf der Woche werden Viertquartalszahlen von JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock erwartet.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen zu Wochenbeginn an.

