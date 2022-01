DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Führendes Raumfahrtunternehmen bestellt zwei NXG Xll 600 bei SLM Solutions

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lübeck, Deutschland - 10. Januar 2022. (pta010/10.01.2022/12:01) - Führendes Raumfahrtunternehmen bestellt zwei NXG Xll 600 bei SLM Solutions und verbessert damit seine Position beim Wettlauf ins All

"Gebaut für das Weltall" Die NXG Xll 600 übertrifft das Volumen und die Geschwindigkeit im Vergleich zu Industriebenchmarks und ermöglicht die echte Serienproduktion von Weltraumkomponenten.

SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ein führendes kalifornisches Raketenunternehmen zwei NXG Xll 600 bestellt hat, um seine Raumfahrtmissionen durch die Herstellung leichterer, schnellerer und robusterer Raumfahrtkomponenten kostengünstiger und effizienter zu gestalten.

Da Raumfahrtunternehmen es mit einer noch nie dagewesenen Nachfrage zu tun haben, um weltraumgestützte Technologien in die Erdumlaufbahn zu bringen, steigt der Bedarf an Lösungen, die ihren Anforderungen gerecht werden. Die NXG Xll 600 meistert viele Herausforderungen aufgrund ihres großen Bauraums, ihrer Fähigkeit, mit weltraumfreundlichen Legierungen wie Nickel und Kupfer zu arbeiten, und ihrer hohen Produktionsgeschwindigkeiten, die für die enormen Anforderungen des Raumfahrtsektors entscheidend sind.

Dr. Simon Merkt-Schippers, EVP Product Management von SLM Solutions, kommentierte: "Die NXG XII 600 ist ein echter Game-Changer für die schnell wachsende (New) Space-Industrie. Hier müssen traditionelle Raumfahrtunternehmen und etablierte Akteure ein starkes Wachstum und einen dringenden Bedarf an komplexen Teilen bewältigen, um den modernen Wettlauf ins All zu gewinnen. Die Technologie von SLM Solutions ermöglicht erschwinglichere Missionen durch intelligentere Konstruktionen, die Raketentriebwerke effizienter machen und ihre Leistung auf ein neues Niveau heben. Es gibt wahrscheinlich keinen schnelleren und effizienteren Weg, die Erdumlaufbahn zu erkunden und als Sieger hervorzugehen, als die Fähigkeiten der NXG XII 600 zu nutzen."

Die NXG Xll 600 ist bis zu fünfmal schneller und verfügt über ein um mehr als 40 % höheres Bauvolumen im Vergleich zu Industriebenchmarks. Damit ist sie die ultimative Lösung für Raumfahrtunternehmen, die von ihrer Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit profitieren möchten. Darüber hinaus wird die Premiumqualität der Komponenten durch erstklassige Scan-Strategien gewährleistet, einschließlich einer patentierten Überlappungstechnologie, die die Anforderungen der Raumfahrt in Bezug auf Oberflächenqualität und mechanische Eigenschaften übertrifft.

Über SLM Solutions:

SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die metallbasierte additive Fertigung. Für das Unternehmen ist es von großer Wichtigkeit, dass seine Kunden mit der metallbasierten additiven Fertigung langfristig erfolgreich sind. Robuste Maschinen zum Selektiven Laserschmelzen (Selective Laser Melting) optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Produktion von Komponenten. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und sicherstellt, dass ihr Return on Investment maximiert wird. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Russland, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.slm-solutions.com

(Ende)

Aussender: SLM Solutions Group AG Adresse: Estlandring 4, 23560 Lübeck Land: Deutschland Ansprechpartner: Dirk Ackermann Tel.: +49 451 4060-3000 E-Mail: ir@slm-solutions.com Website: www.slm-solutions.com

ISIN(s): DE000A111338 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1641812507452 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 06:02 ET (11:02 GMT)