Ein Open-Source-Entwickler hat in einem Vergeltungsschlag mittlerweile zwei seiner weitverbreiteten npm-Pakete korrumpiert. Die Folgen bekamen am Wochenende Tausende Nutzer:innen zu spüren. Nachdem er am Dienstag die JavaScript-Library Faker.js depubliziert hatte, hat ihr Entwickler am Freitag noch einmal nachgelegt und eine weitere von ihm geschriebene Bibliothek korrumpiert. Die Folgen bekamen Tausende Nutzer:innen populärer Open-Source-Software zu spüren. Mehr zum Thema Entwickler depubliziert JavaScript-Library Faker.js Eine kleine Library stürzt ...

