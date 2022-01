DAX erst 5-mal in diesem Jahrtausend mit besserer Jahresperformance als MDAX 10-Jahres-Performance: DAX 169,3 %, MDAX 294,7 % Google-Suchaufkommen-Vergleich: Trend-Score für DAX liegt bei 68, MDAX bei 2 Kritik, an DAX: Klumpenrisiko, Übergewichtung einzelner Branchen Erst 5-mal in diesem Jahrtausend hat der DAX eine bessere Jahresperformance hingelegt als der MDAX. Nicht zuletzt Privatanleger setzen bei der Geldanlage deutlich stärker auf die größten börsennotierten Konzerne der Bundesrepublik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...