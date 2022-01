Rockstar Games kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. Nach dem total verpatzten Start von "Grand Theft Auto: The Trilogy" hagelt es jetzt Beschwerden von Spieler:innen des Western-Games "Red Dead Online". Fans starteten eine Protestaktion via Twitter. Der von vielen GTA-Fans sehnlich erwartete Start von "Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition" mit den Remastered-Versionen von "GTA III", "GTA: Vice City" und "GTA: San Andreas" war im November mächtig in die Hose gegangen. Für die Grafikprobleme, nicht lizenzierte Sounddateien und den umstrittenen Hot-Coffee-Mod musste sich Rockstar Games später entschuldigen. Jetzt sieht sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...