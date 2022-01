NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Uniper von 29,50 auf 35,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Anders als in den Jahren zuvor hätten sich Versorger 2021 schwächer entwickelt als der breite Markt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchen-Ausblick auf das Jahr 2022. Orsted habe dabei zu den schlechter abschneidenden Teilbereichen gehört. Branchenrelevant seien nun Inflations- und Wirtschaftsszenarien, Offshore-Projekte und die Debatte über die Renditen Erneuerbarer Energien. RWE und Orsted sind ihre diesjährigen Favoriten, gefolgt von Eon und SSE./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 03:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

