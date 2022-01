Der Bitcoin ist am Wochenende kurzzeitig bis auf 40.700 Dollar zurückgefallen - und notierte damit exakt auf dem Niveau wie vor einem Jahr. Zwar konnte er sich von dort aus wieder in Richtung der 42.000er-Marke absetzen, die die Lage bleibt aber angespannt. Vor allem eine Kennzahl dürfte in dieser Woche entscheidend sein.Um die Kursentwicklung zu prognostizieren, haben Krypto-Experten und Analysten ein ganzes Arsenal an Kennzahlen und Modellen - von Fundamentaldaten wie der Hash Rate, die die Rechenleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...