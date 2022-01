Es hatte sich bereits abgezeichnet: Im vergangenen Jahr stieg der Bedarf an Erdgas massiv. Dies hat dem weltgrößten Produzenten dieses Rohstoffs eine anhaltend hohe Nachfrage beschert. Dementsprechend hatte Gazprom seine Förderung ausgeweitet und dürfte daher 2021 so viel Gas produziert haben wie seit 13 Jahren nicht mehr. So erklärte Vorstandschef Alexei Miller: "Im Jahr 2021 haben wir 514,8 Milliarden Kubikmeter produziert - das beste Ergebnis der letzten 13 Jahre. Es entspricht einem Wachstum ...

