DJ T-Mobile US übernimmt Werbedienstleister Octopus Interactive

Von Chris Wack

NEW YORK (Dow Jones)--T-Mobile US verstärkt sein Werbeangebot mit einer Übernahme. Wie die US-Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, übernimmt sie Octopus Interactive, einen Betreiber interaktiver Bildschirme in Fahrzeugen der Fahrdienstvermittler Uber und Lyft. Finanzielle Details nannte T-Mobile nicht.

Geräte, die von Fahrern in den Fahrdienst-Netzwerken genutzt werden, würden somit künftig von dem T-Mobile-Netzwerk betrieben, so das Unternehmen. Die Zielgruppe von Octopus im Bereich Fahrdienstvermittlung bestehe zu 80 Prozent aus 18 bis 49-jährigen, das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen betrage mehr als 130.000 Dollar.

January 10, 2022

