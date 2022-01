Frankfurt am Main (ots) -nutella-Crêpes als Zeichen der FreundschaftCrêpes, Pancakes oder klassische Pfannkuchen mit nutella sind einfach ein perfektes Match - egal ob als kleiner Snack auf die Hand oder als süße Mahlzeit. In Frankreich hatte der Crêpes früher sogar noch eine andere Bedeutung: Es war üblich, dem Vermieter als Zeichen der Loyalität und Freundschaft die runden Teigfladen anzubieten. Pünktlich zum World nutella Day am 5. Februar 2022 hat nutella nun eine Crêpe-Torte mit Beeren-Creme und nutella entwickelt - als Zeichen der Freundschaft. Die Torte verbindet den süßen Teig mit einer fruchtigen Note und der beliebten Nuss-Nugat-Creme on top. Ca. 12-15 Crêpes werden hierbei zu einem kleinen Turm zusammengesetzt.Der World nutella Day geht auf die amerikanische Autorin und Journalistin Sara Rosso zurück, die 2007 mit anderen nutella-Fans diesen Feiertag ausrief. Die Nuss-Nugat-Creme entdeckte die US-Amerikanerin während eines Italien-Aufenthalt. Sie war gleich hingerissen von diesem Genuss, den sie nicht mehr missen wollte. 2022 feiert der World nutella Day sein 15-jähriges Jubiläum, welches nutella gemeinsam mit seiner Community auf allen Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag teamnutella feiern möchte.Damit die Nuss-Nugat-Creme nicht nur auf dem Brot landet, entwickelt nutella jedes Jahr neue Rezepte und DIYs, um einen noch kreativeren Einsatz des Aufstrichs zu ermöglichen und das Glas wiederzuverwenden. In diesem Jahr können sich die Fans neben der Crêpe-Torte auch auf Mini-Schokoladen-Pancakes, Bananen-Hafer-Cookies sowie eine teamnutella-Spardose und "Glückbriefe im Glas" freuen.Beim World nutella Day 2022 mitfeiernZur Feier des World nutella Days gibt es zusätzlich eine große Gewinnspiel-Aktion auf www.nutelladay.com/de. Die Teilnahme ist ganz einfach: Bei der teamnutella-Challenge können alle nutella-Fans bis zum 01.02.2022 um 23:59 Uhr ein Video hochladen. In diesem reichen sie ein nutella Glas durch das Bild, sodass eine lange "nutella-weitergeben-Kette" entsteht. Alle Teilnehmer erhalten eine exklusive "Guten Morgen"-nutella-Tasse als Direktgewinn und nehmen zugleich am Gewinnspiel um eins von 25 exklusiven teamnutella-Fanpaketen teil. Die Gewinnervideos werden am Ende zu einem teamnutella-Fanvideo zusammengeschnitten und über die nutella-Kanäle verbreitet.Alle Infos rund um den World nutella Day gibt es auf www.nutelladay.com/de sowie viele weitere Rezepte und DIYs auf www.nutella.deRezeptCrêpe-Torte mit Beeren-Creme und nutellaVorbereitungszeit: 20 Min.Gesamtzeit: 60 Min.Menge für Personen: 8Zutaten MengeFür die CremeBeeren-Mix (TK) 300 gFrischkäse 200 gSchlagsahne 100 gZucker 75 gSahnesteifFür die CrêpesMehl 400 gMilch 400 gEi 4 St.Sprudelwasser 120 mlVanillezucker 1 pckgEine Prise SalzZum Garnieren:nutella 120 gFrische Beeren 200 gUtensilien: 1 Pfanne, 2 Schüssel, 1 SchneebesenRezeptCrêpe-Torte mit Beeren-Creme und nutellaZubereitung:1) Beeren-Creme ZubereitungBeeren-Mix mit dem Pürierstab pürieren. Für die Creme den Frischkäse mit dem Zucker aufschlagen, Beeren-Püree hinzufügen und alles gut verrühren. Die Sahne mit Sahnesteif steif schlagen und vorsichtig unter die Creme heben.2) Crêpe-Teig ZubereitungEier mit Milch, Zucker, Salz, Mehl und Mineralwasser zu einem glatten Teig verrühren. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzugeben, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.3) Crêpe backenEtwas Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne bei kleiner bis mittlerer Stufe erhitzen. Eine Kelle des Teigs in die Pfanne geben und darin sofort schwenken, damit er sich in der ganzen Pfanne gleichmäßig dünn verteilt. Ca. 2 Min. backen, bis der Crêpe goldbraun ist, dann wenden und von der anderen Seite ebenfalls goldbraun backen. Den fertigen Crêpe aus der Pfanne nehmen und beiseitelegen. Mit dem restlichen Teig den Vorgang wiederholen. Der Teig sollte für ca. 12-15 Crêpes reichen.4) AnrichtenDen ersten Crêpe auf eine große Servierplatte legen und mit der Beeren-Creme bestreichen. Den nächsten Crêpe darauflegen und so alle Crêpes mit der Creme stapeln. Die Tortenoberfläche mit nutella bestreichen und mit frischen Beeren dekorieren.Guten Appetit!Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Ferrero Deutschland GmbHMona WattendorfHainer Weg 12060599 Frankfurt am MainTelefon: 069/68 05-0E-Mail: presse@ferrero.comhttps://www.nutella.comAgenturkontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: info@punkt-pr.deOriginal-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116100/5117862