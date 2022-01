Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es sieht so aus, als würden die Märkte endlich begreifen, in welche Richtung sich die Geldpolitik weltweit bewegt, insbesondere die Geldpolitik der FED, so die Experten von XTB.Aus dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Protokoll des Offenmarktausschusses gehe hervor, dass die FED nicht nur die Zinsen rasch anheben, sondern auch mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen wolle. Die Märkte hätten sich zum Ende der vergangenen Woche stabilisiert, aber zu Beginn der neuen Woche habe die Angst die Märkte im Griff. ...

