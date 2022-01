Relativ unerwartet fand sich Puma am Freitag als Schlusslicht im DAX und die laufende Korrekturbewegung erreichte nach Abschlägen von 2,6 Prozent eine völlig neue Qualität. Bis auf 100,10 Euro ging es herunter und es fällt auf den ersten Blick auf, welcher Durchbruch in Richtung Süden nun bevorstehen könnte.Dabei sah es für Puma (DE0006969603) zuletzt eigentlich noch recht erfreulich aus. Erst Ende Oktober hob das Management die eigene Prognose an und blickte mit viel Zuversicht in das Jahr 2022. Im ersten Moment ließen die Anleger sich davon ...

