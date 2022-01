Den Start in das neue Jahr haben sich Krypto-Anleger offensichtlich anders vorgestellt. Während der Bitcoin auf Wochensicht weit über zehn Prozent seines Wertes einbüßt, verliert das zweitwichtigste Asset Ether rund ein Fünftel an Wert. Die Furcht vor einer raschen Zinswende in den USA bleibt die bestimmende Thematik am Markt. Die politischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...