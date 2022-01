Was ist das Geheimrezept von Agentur Boomer? Sie haben die Internet Culture verstanden und genutzt. Mit den "Boomer Papers" zeigen sie, was die Internet Culture genau ist. Agentur Boomer startete als Memeseite von Sebastian Galla, Co-Geschäftsführer der Dortmunder Agentur Brandneo, und ist heute eine eigene Consulting-Unit. Seit Anfang 2022 bietet das fünfköpfige Team aber auch Beratungen zur Internet Culture an. Die Internet Culture sei ein bisher unbespieltes Feld der Vermarktung - das hätten Marken bereits erkannt, sie wüssten nur meist nicht, wie sie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...