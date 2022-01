(shareribs.com) New York 10.01.2022 - Autobauer Tesla steht womöglich kurz vor dem Beginn der Produktion des Model Y in Texas. Ein Analyst von Wedbush hat das Kursziel für Tesla angehoben und hält das Unternehmen für einen Top Pick in diesem Jahr. Teslas Gigafactory in Austin, Texas könnte in wenigen Tagen mit der Produktion des Beststellers Model Y beginnen. Dan Ives von Wedbush hat eine Schätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...