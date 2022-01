DJ XTPL S.A.: XTPL und Nano Dimension beginnen ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung leitfähiger Nanotinte der nächsten Generation

Im Rahmen der Entwicklung elektronischer Geräte, die mit additiven Verfahren (Additively Manufactured Electronics, AME) hergestellt sind, werden XTPL als globaler Anbieter bahnbrechender Nanodrucklösungen für den globalen Elektronikmarkt und die an der NASDAQ notierte israelische Firma Nano Dimension Ltd. (Nasdaq: NNDM) eine Zusammenarbeit zur Schaffung spezieller leitfähiger Tintenformulierung auf Basis von metallischen Nanopartikeln aufnehmen.

Nano Dimension Ltd. ist ein Branchenführer in den Bereichen Additive Manufacturing Electronics (AME), 3D-gedruckte Elektronik und Additive Microproduction (Micro-AM). Das Technologieunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektronikindustrie und verwandte Bereiche der additiven Fertigung umzuwandeln, indem es umweltfreundliche und kostengünstige inkrementelle Vorgehensmodelle im Sinne des Industrie 4.0-Konzepts entwickelt und bereitstellt. Gleichzeitig wird die Konvertierung digitaler Projekte in praxistaugliche Geräte in einem Schritt ermöglicht. Die Gesellschaft ist dann in der Lage, jederzeit und an jedem Ort auf Kundenanfrage maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Im Rahmen ihrer Kooperation werden sich XTPL und Nano Dimension auf die Entwicklung einer neuen, effizienten, hochleitfähigen Nanotinte und auf die Möglichkeit ihres Einsatzes beim Druck für Anwendungen in der AME-Industrie konzentrieren.

- Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit aufgenommen zu haben. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Kombination aus der Marktposition und technologischen Lösungen von Nano Dimension sowie aus der wettbewerbsfähigen XTPL-Technologie und dem Know-how im Bereich der Herstellung leistungsstarker leitfähiger Tinten, zur Weiterentwicklung des AME-Marktes beitragen wird - sagt Filip Granek, Vorstandsvorsitzender der XTPL S.A.

- Die Aufnahme neuer Materialien in unser Portfolio ist für unser Unternehmen von großer strategischer Bedeutung. Daher arbeiten wir neben unserer internen Arbeit an der Entwicklung von dielektrischer und leitfähiger Tinte mit Technologie Unternehmer zusammen, um die Palette der verfügbaren Materialien für verschiedene Anwendungen zu erweitern

- sagt Hanan Gino, Chief Product Officer of von Nano Dimension Ltd. - Durch Nutzung des XTPL-Know hows werden wir es unseren Kunden noch einfacher machen, mit unseren AME-Lösungen neue Klassen von Hochleistungs-Elektronikgeräten (HI-PEDS(R)) zu entwickeln- setzt er fort.

Die 2012 gegründete Nano Dimension Ltd. bietet additiv hergestellte Elektroniklösungen an. Hochwertige aktive elektronische und elektromechanische Komponenten sind ein unabdingbarer Bestandteil von intelligenten Drohnen, Autos, Satelliten, Smartphones und medizinischen In-Vivo Geräten. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das proprietäre System DragonFly IV(R), das die Fertigung von Hochleistungselektronikgeräten (Hi-PED(R)) für verschiedene Branchen ermöglicht.

Die ersten Umsatzerlöse aus der aufgenommenen Kooperation kann XTPL ab 2022 in ihrer Erfolgsrechnung ausweisen.

XTPL entwickelt und vermarktet drei komplementäre und gleichzeitig voneinander unabhängige Geschäftslinien: leitfähige Nanotinten, Prototypen für Delta Printing System und EPSILON-Druckköpfe für den industriellen Einsatz in Fertigungslinien globaler Elektronikhersteller der nächsten Generation.

XTPL S.A. ist ein Hightech-Unternehmen, das bahnbrechende Präzisionsdrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt anbietet. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte und Lösungen, die auf einer weltweit innovativen, durch internationale Patentanmeldungen geschützten Plattformtechnologie basieren. Das von dem Unternehmen entwickelte innovative additive Verfahren ist eine weltweit einzigartige Technologie, die in der schnell wachsenden Branche der gedruckten Elektronik und deren Bereichen wie Biosensoren, Fälschungsschutz, Mikroelektronik oder Displays Anwendung findet. Diese Technologie ermöglicht das ultrapräzise Drucken von ultradünnen (bis zu 1 ?m breiten), transparenten und hochflexiblen Leitungen mit leitfähigen Eigenschaften. Das Unternehmen befindet sich im Prozess des Patentschutzes sowohl für die angegebene Technologie als auch für die entwickelten Produkte, was die endgültige Bestätigung ihrer Innovativität sein wird. Die XTPL-Technologie wird in einem der sich am dynamischsten entwickelnden Märkte der Produktionsverfahren eingesetzt, nämlich dem Markt der gedruckten Elektronik. Laut den Prognosen von IDTechEx hatte der Markt für gedruckte, organische und flexible Elektronik im Jahr 2019 einen Wert von 37,1 Mrd. US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 74 Mrd. US-Dollar anwachsen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr dünne leitfähige Linien zu drucken und dabei Tinte mit einer sehr hohen Konzentration an metallischen Nanopartikeln zu verwenden, kann die Drucktechnologie von XTPL in Bereichen wie elektronischen Verbindungen in fortschrittlichen integrierten Schaltkreisen, räumlich gedruckter Elektronik, hybrider flexibler Elektronik, dem Internet der Dinge und ähnlichem eingesetzt werden. Für diese Märkte werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten prognostiziert, die teilweise sogar eine CAGR von 80% erreichen. Der Marktbereich, in dem XTPL den schnellsten Einsatz seiner proprietären Technologie in der Industrie voraussagt, ist die Präzisionsdefektreparatur. Diese Anwendung stößt nicht nur bei Herstellern von hochauflösenden OLED-Displays, sondern auch bei Herstellern in der Halbleiterindustrie auf großes Interesse. Darüber hinaus kann die Präzisionsreparatur dabei helfen, Displays der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen, basierend auf der microLED-Technologie, die alle Eigenschaften hat, um den Markt zu revolutionieren.

Das Ziel von XTPL ist es, eine für den industriellen Einsatz entwickelte Technologielösung für einen speziellen Anwendungsbereich zu lizenzieren. Das Unternehmen kann dieses Ziel auch durch den Vertrieb über Distributoren oder strategische Partnerschaften realisieren - diese Möglichkeiten erlauben es, die Zusammenarbeit an die Bedürfnisse des zukünftigen Auftraggebers anzupassen. Derzeit vermarktet XTPL seine Produkte: Tinten auf Basis von Silber-Nanopartikeln, die für das Drucken von elektronischen Komponenten der neuen Generation entwickelt wurden, sowie das Delta Printing System, ein präzises Rapid-Prototyping-System mit der Möglichkeit, sehr feine Strukturen bis zu 1 µm für Anwendungen in der Mikroelektronik zu drucken.

