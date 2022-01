Mainz (ots) -Das volle Wintersportprogramm erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer von Mittwoch, 12., bis Sonntag, 16. Januar 2022, bei "sportstudio live" im ZDF.Den Auftakt bildet am Mittwoch, 12. Januar 2021, ab 14.15 Uhr, das Sprintrennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Auch alle weiteren Wettbewerbe in der heimischen Biathlon-Hochburg stehen an den Folgetagen bis einschließlich Sonntag, 16. Januar 2022, auf dem ZDF-Sportprogramm: Sprint Männer, beide Staffeln sowie die Verfolgungsrennen.Neben Biathlon überträgt das ZDF weitere attraktive Events des Wintersport-Wochenendes: Dazu zählen die legendären Lauberhornrennen der Alpinen im schweizerischen Wengen, Skispringen in Zakopane, Nordische Kombination in Klingenthal sowie die Rodel- und Bob-Wettbewerbe in Oberhof und in St. Moritz.ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die langen Sportsendestrecken am Wochenende.Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:Mittwoch, 12. Januar 202214.15 Uhr "sportstudio live": Biathlon Ruhpolding: Sprint FrauenDonnerstag, 13. Januar 202212.13 Uhr bis 16.00 Uhr "sportstudio live":Ski alpin Super G Männer, Wengen/SchweizBiathlon Ruhpolding, Sprint MännerPara-Snow-WM, Lillehammer/NorwegenFreitag, 14. Januar 202212.10 Uhr bis 16.00 Uhr "sportstudio live":Ski alpin Abfahrt Männer, Wengen/SchweizBiathlon Ruhpolding, Staffel FrauenSkeleton WM-Finale, St. Moritz/SchweizPara-Snow-WM, Lillehammer/NorwegenSamstag, 15. Januar 20229.30 Uhr bis 18.05 Uhr "sportstudio live":Eishockey DEL-Freitagspiel ERC Ingolstadt - Adler Mannheim Zusammenfassung; Nordische Kombination, WC KlingenthalSki alpin Abfahrt Frauen, Zauchensee/Österreich; Rodel-WC Oberhof;Ski alpin Abfahrt Männer, Wengen/Schweiz; Biathlon Ruhpolding, Staffel Männer;Skispringen Weltcup Zakopane/Polen; Bob, Weltcup-Finale, St. Moritz/SchweizSonntag, 16. Januar 202210.15 Uhr bis 18.00 Uhr "sportstudio live":Ski alpin Slalom Männer, Wengen/Schweiz; Ski alpin Super G Frauen,Zauchensee/Österreich; Skicross, Nakiska/Kanada; Rodel-Weltcup Oberhof; Nordische Kombination, Weltcup Klingenthal; Skispringen Weltcup Zakopane/Polen; Para-Snow-WM, Lillehammer/NorwegenAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison-20212022-im-zdf/"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5117950