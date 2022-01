GENF (dpa-AFX) - Das Treffen zwischen den USA und Russland zur Ukraine-Krise ist am Montag in Genf nach fast acht Stunden zu Ende gegangen. Die USA hätten unter anderem Abrüstungsgespräche angeboten, wenn Russland die gleichen Schritte unternehme, sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman. Solche Gespräche könnten etwa im Rahmen des Russland-Nato-Rats, der am Mittwoch in Brüssel tagt, stattfinden. Forderungen Russlands nach Garantien für ein Ende der Nato-Osterweiterung wies sie erneut zurück.

Die USA werfen Russland einen massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine vor. Russland schüre Spannungen und müsse erste Schritte zur Deeskalation unternehmen. Russland fühlt sich dagegen durch die US-Truppen- und Waffenpräsenz in Europa bedroht./oe/DP/jha