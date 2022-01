Der ARK Innovation ETF (US-Börsenkürzel ARKK) von Cathie Wood ist einer der am meisten beachteten Tech-Highflyer-ETFs an der Wall Street. In der Coronakrise, wo man im Verlauf des Jahres 2020 an einen Goldesel dachte, wurde das Investment in dieses ETF aber zu einem Boomerang. Vor allem der zweite Chart zeigt diese Entwicklung deutlich. Wer ARKK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...